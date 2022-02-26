Владимир Жириновский попал в реанимацию

Как сообщает пресса, политик Владимир Жириновский находится в искусственной коме. Политик около месяца находится в реанимации, информация о его состоянии поступала противоречивая. Сегодня стало известно о резком ухудшении здоровья Жириновского. СМИ сообщают, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, а также ввели в медикаментозную кому. Врачи установили ему специальную трубку в горло и перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения. Отмечается, что в последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось: он с трудом мог говорить и дышать, сообщает РЕН-ТВ.Владимир Жириновский Напомним, что 75-летний Владимир Вольфович находится в ЦКБ со 2 февраля. Туда его госпитализировали с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонии: было поражено 50–75% легких. Кроме того сообщалось, что у Жириновского начались воспалительные процессы в мозге. По словам пресс-службы ЛДПР, в какой-то момент лидеру фракции стало гораздо лучше, дистанционно он даже выполнял ряд задач, хотя коллеги всячески отговаривали его от этого. «Он работает с документами и передает поручения. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь», — сообщали официальные представители партии. Сейчас они также заверяют, что состояние Владимира Вольфовича оценивается, как стабильное. А сведения об ИВЛ и коме — лишь слухи. UPD. Буквально пару минут назад появилась информация о том, что Жириновского вывели из комы. Как сообщают СМИ, у политика наблюдается положительная динамика.