Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо

Вадим Карасев

Если вы хотите избавить свой дом от хлама и преобразовать его энергетику, то вам в этом помогут советы от Мари Кондо. Магическая уборка поможет привлечь удачу и стать счастливее всем, кто живет с вами под одной крышей.

Энергетика дома должна быть чистой и благоприятной. В противном случае жить в нем будет практически невозможно. Ранее мы рассказывали о том, как почистить дом от черной энергетики. Делать это лучше после наведения порядка, ведь есть вероятность того, что вы сами навлекаете на себя беду.

Оставьте только те вещи, которые несут радость

Если есть вещи, которые вас раздражают или вызывают неприятные воспоминания, от них нужно избавиться беспощадно и без сожалений. Это очень важный шаг, с которого начинается преображение любого дома. Самые главные претенденты на выброс:

Убирайтесь ради красоты

все сломанное;пустые бутылки, банки и коробки;поношенная и рваная одежда и обувь;все просроченное.

Многие люди убираются только потому, что так нужно: скоро придут гости или попросили родители, жена, муж. Убираться нужно только для того, чтобы в доме было уютно и приятно находиться. Делайте уборку ради красоты, а не потому что так надо или кто-то приказал.

Убирайтесь редко, но хорошо

Те, кто следуют советам Мари Кондо, утверждают, что уборка зачастую и вовсе не нужна, если пространство организовано правильно. Выше было сказано, что нужно избавиться от хлама. После этого нужно сделать кое-что не менее важное.

Разложите вещи по категориям

Наведите порядок в вещах. Ничего не должно валяться. Все должно лежать строго на своем месте. Ремни с ремнями, рубашки с рубашками, гаджеты с гаджетами, посуда с посудой, приправы с приправами и так далее. Когда у всего будет свое место, вам будет легче замечать наличие грязи и пыли, поскольку в доме появится больше свободного пространства. Вы сможете проще и быстрее убираться, потому что ничто не будет вам мешать.