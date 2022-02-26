Зеленский призвал срочно взять Украину в ЕС

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз в срочном порядке принять решение о членстве страны в объединении, куда она стремится согласно своей конституции. Об этом он написал в Instagram.

"Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - заявил Зеленский.

Он отметил, что провел переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых обсудил "дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее".

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен, Чернобыльская АЭС взята под охрану российскими военными вместе с местными силами.

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией, но просит о переговорах, чтобы остановить военную фазу конфликта. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это станет возможным, как только украинские силы сложат оружие. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил о требовании демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин позже уточнил, что не ожидает достижения договоренностей с "засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники украинский народ".

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