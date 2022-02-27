16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми невозможно не смеяться

В условиях современной конкуренции на что только не готовы пойти магазины, чтобы привлечь покупателей. Перед вами подборка 16 маразмов из супермаркетов по всей России, над которыми вы посмеетесь от души.

1. Наверно, это перевернутая кавычка

2. Когда маркетолог давно не живет половой жизнью

3. Мммм...

4. Тут мы бы точно не стали покупать билеты

5. Стоило все-таки адаптировать название марки для российского рынка

6. Так свиной или утиный? А может это к-к-комбо?

7. Закупись на 10 лет вперед

8. Хорошие конфеты, и состав интересный

9.

10. И ведь не врут

11. Собрало вещи и переехало

12. А при покупке трех - два ножа и звонок в полицию в подарок

13. Раньше сыр с плесенью, теперь это?

14. Вежливые продукты, свежие продавцы

15. А мы всегда думали, что это кокос

16. Фрукт, пропаганда которого запрещена на территории РФ