19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи

Без сомнения, лучшее, что случилось с планетой Земля, — это множество животных, которых она так с любовью носит. Конечно, все было бы намного лучше, если бы люди не вмешивались в их существование, однако, к сожалению, это постоянный вопрос, который еще какое-то время будет оставаться проблемой. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что без животных наше существование было бы намного скучнее, поскольку вид их очаровательных лиц может сделать наш день или даже неделю лучше.

В наши дни собаки и кошки заменили детей во многих семьях и стали отличными компаньонами для тех, кто решил завести детей. Хотя, когда по той или иной причине нет возможности завести домашнего питомца, на помощь приходит Интернет, который отлично справляется с удовлетворением вашей «тяги» к милым животным. Поэтому сегодня мы решили собрать самые очаровательные фотографии опоссумов, которые, несомненно, украсят ваш день.

1. Реакция кошки, когда увидела, как опоссум ест ее еду

2. Австралийская ветеринарная клиника спасла редкого золотого опоссума, люди говорят, что они только что поймали Пикачу

3. Австралийский западный карликовый опоссум на самом деле является одним из крупнейших карликовых опоссумов в мире, несмотря на то, что он не больше типичного киви

4. Очень изящно жует свою еду

5. Кошка усыновила детеныша опоссума

6. Друзья по имени Декстер и Бакстер

7. Большая семейка

8. Редких карликовых опоссумов только что открыли заново после опасений, что лесные пожары уничтожили их

9. Когда наконец-то получил место в своем любимом комоде

10. Опоссум, скунс и енот ужинают вместе!

11. Какой милаха!

12. Руки вверх!

13. Фотограф встретил женщину с опоссумом и красивой искренней улыбкой

14. Улыбочкуу!

15. Австралийский опоссум. Она нашла клубнику

16. Новый вид кроликов

17. Решил принять душ

18. Спит на лодони

19. Опоссум разгромил офис женщины в Австралии и стал мемом