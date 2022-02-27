Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"

Вадим Карасев

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин прокомментировал появившиеся сообщения о решении киевских властей раздать оружие заключенным, сообщает telegram-канал СПЧ.

"Во-первых, они не имеют боевых навыков и просто погибнут. Во-вторых, их поведение непредсказуемо. Ничто не мешает в таких условиях убежать с оружием, сформировать или примкнуть к преступным группировкам, которые станут угрозой для мирного населения. Никто сейчас не смотрит на тяжесть совершенных ими преступлений, за которые они попали за решетку. Считаю это решение ошибочным", - заявил Бабушкин.