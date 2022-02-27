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Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"

Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин прокомментировал появившиеся сообщения о решении киевских властей раздать оружие заключенным, сообщает telegram-канал СПЧ.

"Во-первых, они не имеют боевых навыков и просто погибнут. Во-вторых, их поведение непредсказуемо. Ничто не мешает в таких условиях убежать с оружием, сформировать или примкнуть к преступным группировкам, которые станут угрозой для мирного населения. Никто сейчас не смотрит на тяжесть совершенных ими преступлений, за которые они попали за решетку. Считаю это решение ошибочным", - заявил Бабушкин.

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По материалам: uposters.ru

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