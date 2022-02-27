CNN: отключение российских банков от SWIFT грозит проблемами крупным экономикам Европы

Вадим Карасев

Отключение России от SWIFT грозит проблемами крупным экономикам Европы. Этот шаг повлияет на экспортно-импортные операции страны и европейских импортеров энергоносителей, сообщает телеканал CNN, комментируя решение США и ЕС об исключении из платежной системы ряда российских банков.

"Это затруднит международные финансовые операции, а также может стать шоком и для российских компаний, и их иностранных клиентов, особенно покупателей нефти и газа, осуществляющих платежи в долларах США", - уточнили в агентстве.

Однако, один из представителей американской администрации рассказал журналистам, что санкция может не коснуться тех банков, через которые идут платежи за поставки топлива. По словам чиновника, в настоящее время выясняется, какие финансовые организации задействованы в таких операциях, и "мы освободим эти платежи" от ограничений. При подготовке списка банков, исключаемых из SWIFT, будут отбираться те, через которые действия, связанные с энергоносителями, не проходят, добавил он.

Как сообщал Ruposters, ранее Международный валютный фонд пообещал помочь государствам, рискующим пострадать в результате отключения России от SWIFT.

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