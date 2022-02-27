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Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно

Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно


Разработчики из Monster Couch и Stonemaier Games в конце 2021 года анонсировали релиз дополнения European Expansion для игры Wingspan («Крылья»). Тогда дополнение не имело даты релиза, даже не назывались примерные сроки. В новом видео, которое представили разработчики, эти сроки обозначены — дополнение выйдет во втором квартале 2022 года.

Напомним, что Wingspan («Крылья») — это консольная и компьютерная адаптация настольной игры. В дополнении European Expansion игроков ждет новая 81 карта птиц (как можно понять, европейских), новые возможности карточек, новые бонусные карты автомы, новые аватары персонажей, новые фоны и прочее.

Ниже можно посмотреть новый трейлер дополнения European Expansion для игры Wingspan, который представили разработчики.


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По материалам: newxboxone

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