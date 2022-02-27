Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер

Вадим Карасев

Где бы ни были затронуты вопросы безопасности России или её союзников, их нужно защищать. А если драка неизбежна, нужно бить первым. Чтобы не лежать в окопе под Смоленском с одной винтовкой на двоих. Об этом написал в своем Instagram член президиума Ассоциации российских силачей, автор проекта "Сильнейшая Нация Мира" Михаил Паллер.

"Как-то один мой товарищ спросил: вот по новостям передали, что в Сирии наш лётчик героически погиб, отстреливаясь до последнего. Зачем? Какой в этом смысл? Я был удивлён и не сразу нашёл, что ответить. Вместо того, чтобы объяснять принципы геополитики, я спросил в ответ: а ты бы предпочёл лежать в окопе под Смоленском с одной винтовкой на двоих? Где бы ни были затронуты вопросы безопасности России или её союзников, их нужно защищать. А если драка неизбежна, нужно бить первым. Чтобы не лежать в окопе под Смоленском с одной винтовкой на двоих", - написал спортсмен и снабдил свой пост красноречивым хэштегом #своихнебросаем.









