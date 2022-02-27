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Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын

Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Певец Филипп Киркоров впервые провел отдых с детьми без нянек. Артист объяснил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, почему стал редко появляться в соцсетях. «У меня все заболели. И отец Бедрос, и сын Мартин, и няня, и повар. А я привитый дважды — держусь», сказал Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Как отметил Киркоров, в этом году он рискнул поехать в Майами без нянек. «Я за всех был. Испытал все прелести отцовской жизни. Они меня не подвели. Сами все делали. Даже сами хотели постирать вещи в стиральной машинке, но я не разрешил. А еще сын захотел стать кинозвездой. Сказал, что будет совмещать с карьерой футболиста», — заявил Филипп Киркоров. Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Они родились от суррогатной матери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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