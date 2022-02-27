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Финляндия, Дания и Австрия анонсировали закрытие неба для самолетов РФ

Финляндия, Дания и Австрия анонсировали закрытие неба для самолетов РФ

13:10  Автор: Юлия Катенёва



Три европейские страны заявили о планируемом закрытии воздушного пространства для российских самолетов на фоне ситуации на Украине. Так, соответствующие заявления сделали в Дании, Австрии, и Финляндии, сообщают российские информационные агентства.

В МИД Дании заявили, что Копенгаген закроет небо для российских самолетов и будет настаивать на введении таких мер на всей территории ЕС. Аналогичное заявление сделали в Минтрансе Австрии, отметив что «действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое».

О планируемом закрытии воздушного пространства ранее заявили и в Минтрансе Финляндии.


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Ранее о решении закрыть небо для России сообщили Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.



#санкции #международные отношения


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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