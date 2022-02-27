Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хроническая тревожность и практики заземления

Хроническая тревожность и практики заземления

Хроническая тревожность — опасное состояние, при котором нет сил заниматься даже самыми любимыми делами. Испытывать отрицательные эмоции и бояться неизвестности чревато большими проблемами, поэтому так важно использовать практики для так называемого заземления.


В современном мире мы испытываем колоссальный стресс, который часто сопровождается эмоциональной нестабильностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют позаботиться о себе и разорвать прочный круг негативных эмоций. Простые практики заземления помогут избавиться от чувства тревоги, паники и тоски по спокойным дням.

Практика заземления от страха

В момент, когда чувство тревожности нарастает, важно не потакать панике и найти способ «зацепиться за якорь». Им может стать что угодно: ручка двери, объятие с любимым человеком, небольшой талисман или яркое счастливое воспоминание. Каждый может выработать для себя простую тактику: почувствовав нарастающую тревогу, быстро заземлиться. Если речь идет о воспоминании, то нужно закрыть глаза, выровнять дыхание, и раз за разом воспроизводить в подсознании момент счастья.

В случае, если якорем выбрана вещь, ее берут в руки, опираются спиной о стену и тщательно ощупывают предмет. Мягкую игрушку можно мять и тискать, камень перекатывать из руки в руку, а лист бумаги скомкать, а затем разгладить его на коленках.

Как заземлиться в период тревожности


Хроническая тревожность не развивается в одночасье: ее провоцирует множество факторов. В случае, если страх и паника уже стали спутниками жизни, важно тщательно работать над собой, а также привлечь специалистов. Облегчить свое состояние поможет и простая практика.

Сидя или лежа на полу следят за дыханием. Глаза можно не закрывать, если чувство беспокойства от этого нарастает. Через несколько минут, когда дыхание будет глубоким и спокойным, глаза можно прикрыть и представить себе негативную энергию, которая темным потоком вырывается из тела. Ее необходимо выпустить, а затем сплести вокруг себя кокон. Он может быть любого цвета: золотой, голубой, зеленый, красный. Кокон защитит от негатива и поможет восстановить энергию, необходимую для борьбы со стрессом и паникой.

Практика заземления

Еще один способ создать себе якорь — это визуализация. В те моменты, когда становится страшно, нужно воспроизводить умиротворенную картинку. Ее создают во время регулярных медитаций, запоминая мельчайшие детали.

Выполняя медитацию, мысленно представляют себе спокойное и безопасное место: собственный или родительский дом, лесную поляну, берег реки или иное место, которое кажется комфортным. После этого сосредотачиваются на ярком потоке света, который пронзает макушку головы и разливается по телу теплом. Фиксируя эту картину раз за разом, будет проще воспроизвести ее в нужный момент.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Хроническая тревожность и практики заземления
Хроническая тревожность и практики заземления
На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch
На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch
Виктории Бони угрожает женщина
Виктории Бони угрожает женщина
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда сжигать чучело
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму,
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын

Топ на сегодня

Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass в Steam
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass

Еще по теме

Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться по пустякам
Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности
Знаки: Молния ударила в дом украинской певицы, обещавшей сжечь себя на Майдане (ФОТО)
Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и энергичнее