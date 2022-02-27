Хроническая тревожность и практики заземления

Вадим Карасев

Хроническая тревожность — опасное состояние, при котором нет сил заниматься даже самыми любимыми делами. Испытывать отрицательные эмоции и бояться неизвестности чревато большими проблемами, поэтому так важно использовать практики для так называемого заземления.

В современном мире мы испытываем колоссальный стресс, который часто сопровождается эмоциональной нестабильностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют позаботиться о себе и разорвать прочный круг негативных эмоций. Простые практики заземления помогут избавиться от чувства тревоги, паники и тоски по спокойным дням.

Практика заземления от страха

В момент, когда чувство тревожности нарастает, важно не потакать панике и найти способ «зацепиться за якорь». Им может стать что угодно: ручка двери, объятие с любимым человеком, небольшой талисман или яркое счастливое воспоминание. Каждый может выработать для себя простую тактику: почувствовав нарастающую тревогу, быстро заземлиться. Если речь идет о воспоминании, то нужно закрыть глаза, выровнять дыхание, и раз за разом воспроизводить в подсознании момент счастья.

В случае, если якорем выбрана вещь, ее берут в руки, опираются спиной о стену и тщательно ощупывают предмет. Мягкую игрушку можно мять и тискать, камень перекатывать из руки в руку, а лист бумаги скомкать, а затем разгладить его на коленках.

Как заземлиться в период тревожности

Хроническая тревожность не развивается в одночасье: ее провоцирует множество факторов. В случае, если страх и паника уже стали спутниками жизни, важно тщательно работать над собой, а также привлечь специалистов. Облегчить свое состояние поможет и простая практика.

Сидя или лежа на полу следят за дыханием. Глаза можно не закрывать, если чувство беспокойства от этого нарастает. Через несколько минут, когда дыхание будет глубоким и спокойным, глаза можно прикрыть и представить себе негативную энергию, которая темным потоком вырывается из тела. Ее необходимо выпустить, а затем сплести вокруг себя кокон. Он может быть любого цвета: золотой, голубой, зеленый, красный. Кокон защитит от негатива и поможет восстановить энергию, необходимую для борьбы со стрессом и паникой.

Практика заземления

Еще один способ создать себе якорь — это визуализация. В те моменты, когда становится страшно, нужно воспроизводить умиротворенную картинку. Ее создают во время регулярных медитаций, запоминая мельчайшие детали.

Выполняя медитацию, мысленно представляют себе спокойное и безопасное место: собственный или родительский дом, лесную поляну, берег реки или иное место, которое кажется комфортным. После этого сосредотачиваются на ярком потоке света, который пронзает макушку головы и разливается по телу теплом. Фиксируя эту картину раз за разом, будет проще воспроизвести ее в нужный момент.