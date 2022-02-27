Худрук балетной труппы Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко подал в отставку

Вадим Карасев

Французский хореограф Лоран Илер заявил об уходе с поста художественного руководителя балетной труппы академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Действительно, Лоран Илер уходит, сегодня он объявил на сборе труппы, что покидает театр.

Свое решение Илер объяснил "геополитической ситуацией", очевидно, имея в виду военную спецоперацию, которая началась на Украине 24 февраля по решению Владимира Путина. По словам хореографа, ему "грустно уходить", но ситуация "не позволяет больше спокойно работать".

В театре поблагодарили Илера за проделанную работу.

Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра — личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы.





Балетная труппа МАМТ

Лоран Илер вступил в должность худрука балетной труппы московского театра в январе 2017 года. Хореограф отмечен престижными наградами, среди которых премия Benois de la Danse (2004, 2007). Также Илер является кавалером ордена Почетного легиона (2004) и командором ордена Искусств и литературы (2007) Французской Республики.

Ранее худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис сообщил на своей странице в Facebook, что покидает свой пост, написав лишь краткое: "Я тоже ухожу!".

Ольга Петелина