Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Худрук балетной труппы Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко подал в отставку

Худрук балетной труппы Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко подал в отставку

Французский хореограф Лоран Илер заявил об уходе с поста художественного руководителя балетной труппы академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Действительно, Лоран Илер уходит, сегодня он объявил на сборе труппы, что покидает театр.

Свое решение Илер объяснил "геополитической ситуацией", очевидно, имея в виду военную спецоперацию, которая началась на Украине 24 февраля по решению Владимира Путина. По словам хореографа, ему "грустно уходить", но ситуация "не позволяет больше спокойно работать".

В театре поблагодарили Илера за проделанную работу.

Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра — личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы.


Балетная труппа МАМТ

Лоран Илер вступил в должность худрука балетной труппы московского театра в январе 2017 года. Хореограф отмечен престижными наградами, среди которых премия Benois de la Danse (2004, 2007). Также Илер является кавалером ордена Почетного легиона (2004) и командором ордена Искусств и литературы (2007) Французской Республики.

Ранее худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис сообщил на своей странице в Facebook, что покидает свой пост, написав лишь краткое: "Я тоже ухожу!".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми невозможно не смеяться
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег

Топ на сегодня

Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов

Еще по теме

Деятель российского балета Зураб Сахория скончался на 83-м году жизни
Из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер
Худрук Ленкома Юрий Бутусов стал главным режиссером Театра Вахтангова
Осужденный за нападение на Филина вышел на волю по УДО