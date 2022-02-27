Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов

Вадим Карасев

От имени зависит многое, поэтому родители задумываются над тем, как назвать своего ребенка, еще до его рождения. Благодаря подобранному имени по Знаку Зодиака удастся воспитать в ребенке лучшие черты характера и смягчить те, что помешают его развитию.

Козероги относятся к стихии Земли, которая придает стабильности. Дети, рожденные под этим созвездием, отличаются последовательностью и даже консервативностью, которая порой мешает их разностороннему развитию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с именами для детей, которые помогут направить подрастающее поколение в нужное русло, взять все самое лучшее от своего созвездия и успешно побороть отрицательные черты характера.

Имена для мальчиков-Козерогов

Мальчиков-Козерогов отличает некоторая холодность, виной которой служит нехватка жизненной энергии. Родители могут изменить ситуацию, подобрав «живое» имя для своего крохи. Благодаря этому мальчики смогут выражать свои эмоции и находить общий язык с окружением. Еще одна чертой характера, которой нужно уделить внимание, является практичность. Это свойство будет играть на руку, если сбалансировать его звучным именем, подталкивающим на активные действия и борьбу с консерватизмом.

Выбор имени для мальчика-Козерога будет обусловлен еще и отчеством: важно, чтобы они сочетались и дополняли друг друга. Так, называть малыша Робертом не стоит, если его отчество Иванович, Никитич или Николаевич.

Подойдут для мальчиков-Козерогов такие имена: Ярослав, Александр, Владимир, Игорь, Федор. Если малыш с детства беспокоен, то выбор стоит сделать на более мягкие имена без рычащих согласных: Вячеслав, Василий, Михаил, Владислав.

Имена для девочек-Козерогов

Девочки-Козероги также отличаются любовью к рациональности. Они вдумчивы и мудры не по годам, с ранних лет проявляют тягу к знаниям и нередко определяются с будущей профессией в юном возрасте. Имя девочке выбирают по схожему принципу: чем активнее младенец, тем более спокойным должно быть звучание. Однако даже при выборе звучного имени можно использовать его уменьшительно-ласкательную форму: Мария — Машенька, Александра — Сашенька, Дарья — Дашенька.

Подойдут девочкам и редкие имена, которые будут выделяться. Сделав выбор на редкое имя, родители привьют своим девочкам умение быть выше окружения, отвечать за свои поступки и достигать больших успехов в деловой среде.

Прекрасным выбором станут такие имена, как Аглая, Василиса, Рита, Кира. Подойдут будущим леди и имена, связанные с царскими династиями: Ольга, Ирина, Екатерина, Елизавета.