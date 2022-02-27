Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
От имени зависит многое, поэтому родители задумываются над тем, как назвать своего ребенка, еще до его рождения. Благодаря подобранному имени по Знаку Зодиака удастся воспитать в ребенке лучшие черты характера и смягчить те, что помешают его развитию.
Козероги относятся к стихии Земли, которая придает стабильности. Дети, рожденные под этим созвездием, отличаются последовательностью и даже консервативностью, которая порой мешает их разностороннему развитию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с именами для детей, которые помогут направить подрастающее поколение в нужное русло, взять все самое лучшее от своего созвездия и успешно побороть отрицательные черты характера.
Имена для мальчиков-Козерогов
Мальчиков-Козерогов отличает некоторая холодность, виной которой служит нехватка жизненной энергии. Родители могут изменить ситуацию, подобрав «живое» имя для своего крохи. Благодаря этому мальчики смогут выражать свои эмоции и находить общий язык с окружением. Еще одна чертой характера, которой нужно уделить внимание, является практичность. Это свойство будет играть на руку, если сбалансировать его звучным именем, подталкивающим на активные действия и борьбу с консерватизмом.
Выбор имени для мальчика-Козерога будет обусловлен еще и отчеством: важно, чтобы они сочетались и дополняли друг друга. Так, называть малыша Робертом не стоит, если его отчество Иванович, Никитич или Николаевич.
Подойдут для мальчиков-Козерогов такие имена: Ярослав, Александр, Владимир, Игорь, Федор. Если малыш с детства беспокоен, то выбор стоит сделать на более мягкие имена без рычащих согласных: Вячеслав, Василий, Михаил, Владислав.
Имена для девочек-Козерогов
Девочки-Козероги также отличаются любовью к рациональности. Они вдумчивы и мудры не по годам, с ранних лет проявляют тягу к знаниям и нередко определяются с будущей профессией в юном возрасте. Имя девочке выбирают по схожему принципу: чем активнее младенец, тем более спокойным должно быть звучание. Однако даже при выборе звучного имени можно использовать его уменьшительно-ласкательную форму: Мария — Машенька, Александра — Сашенька, Дарья — Дашенька.
Подойдут девочкам и редкие имена, которые будут выделяться. Сделав выбор на редкое имя, родители привьют своим девочкам умение быть выше окружения, отвечать за свои поступки и достигать больших успехов в деловой среде.
Прекрасным выбором станут такие имена, как Аглая, Василиса, Рита, Кира. Подойдут будущим леди и имена, связанные с царскими династиями: Ольга, Ирина, Екатерина, Елизавета.