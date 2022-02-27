Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу

Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
82-летний актер Эммануил Виторган поделился фото средней дочери Этель и трогательно поздравил малышку с днем рождения. У 60-летней Ирины Млодик и 82-летнего Эммануила Виторгана двое дочерей — Этель и Клара. Сегодня Этель исполнилось четыре года. Счастливый отец поспешил поздравить девочку с днем рождения, опубликовав ее фото.
Этель Виторган «Этеличка! Наше солнышко, сегодня тебе уже 4 годика! Ты такая взрослая, разумная, со своим характером! Будь, пожалуйста, счастливой!!! Мы с мамой тебя очень любим!!!» — написал Виторган. Жена Виторгана призналась, что дочерей им родила суррогатная мать. «Я всю жизнь хотела детей, но то одно, то другое — сначала у меня было первое замужество, потом мы разошлись, потом у меня были романы, а из-за онкологии врачи не разрешали мне рожать, и вот прошло много лет, и мы это сделали», — призналась Ирина в шоу «Судьба человека». Она подчеркнула, что не имеет значения, как ребенок появился на свет, посредством суррогатного материнства или естественным путем — это ее дитя.
Этель и Клара Виторган Эммануил Виторган был женат три раза. Артист — отец четверых детей: Ксении, Максима, Этель и Клары. Несмотря на то, что актер активно занимается воспитанием младших наследниц, несколько лет у него драматично складываются отношения с дочерью от первой супруги — актрисы Тамары Румянцевой. Виторган много лет не общается не только со старшей дочерью Ксенией, но и внуками. Когда артист оставил первую семью, его первенцу не было и пяти лет. Виторган неоднократно говорил о том, что не хочет останавливаться на четырех детях и теперь мечтает, чтобы у него появился еще один сын. Он подчеркивал, что в запасе у него осталось много эмбрионов. Ирина Млодик не против подарить супругу еще одного ребенка, так как уверена в нем и постоянно чувствует его поддержку. Более того, семья не думает о том, сколько они еще проживут: по словам супругов, они просто знают, что долго.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму,
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite
Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6
Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6

Топ на сегодня

Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России

Еще по теме

У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
У Эммануила Виторгана родилась дочь
И все-таки это правда: 78-летний Эммануил Виторган и 55-летняя Ирина Млодик стали родителями