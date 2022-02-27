Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу

82-летний актер Эммануил Виторган поделился фото средней дочери Этель и трогательно поздравил малышку с днем рождения. У 60-летней Ирины Млодик и 82-летнего Эммануила Виторгана двое дочерей — Этель и Клара. Сегодня Этель исполнилось четыре года. Счастливый отец поспешил поздравить девочку с днем рождения, опубликовав ее фото.Этель Виторган «Этеличка! Наше солнышко, сегодня тебе уже 4 годика! Ты такая взрослая, разумная, со своим характером! Будь, пожалуйста, счастливой!!! Мы с мамой тебя очень любим!!!» — написал Виторган. Жена Виторгана призналась, что дочерей им родила суррогатная мать. «Я всю жизнь хотела детей, но то одно, то другое — сначала у меня было первое замужество, потом мы разошлись, потом у меня были романы, а из-за онкологии врачи не разрешали мне рожать, и вот прошло много лет, и мы это сделали», — призналась Ирина в шоу «Судьба человека». Она подчеркнула, что не имеет значения, как ребенок появился на свет, посредством суррогатного материнства или естественным путем — это ее дитя.Этель и Клара Виторган Эммануил Виторган был женат три раза. Артист — отец четверых детей: Ксении, Максима, Этель и Клары. Несмотря на то, что актер активно занимается воспитанием младших наследниц, несколько лет у него драматично складываются отношения с дочерью от первой супруги — актрисы Тамары Румянцевой. Виторган много лет не общается не только со старшей дочерью Ксенией, но и внуками. Когда артист оставил первую семью, его первенцу не было и пяти лет. Виторган неоднократно говорил о том, что не хочет останавливаться на четырех детях и теперь мечтает, чтобы у него появился еще один сын. Он подчеркивал, что в запасе у него осталось много эмбрионов. Ирина Млодик не против подарить супругу еще одного ребенка, так как уверена в нем и постоянно чувствует его поддержку. Более того, семья не думает о том, сколько они еще проживут: по словам супругов, они просто знают, что долго.