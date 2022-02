Эти 14 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 марта + релизы Game Pass





На следующей неделе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S выйдет не менее 14 игр и дополнений. Есть несколько любопытных релизов, запланированных на начало недели — ELEX 2, Shadow Warrior 3 и FAR: Changing Tides. Кроме того, выходит долгожданное DLC для Ghostrunner — Project_HEL.

Список игр, которые с 1 по 4 марта запланированы к релизу на Xbox One и Xbox Series X | S:

Game Pass

Conan Chop Chop (1 марта)ELEX 2 (1 марта)FAR: Changing Tides (1 марта)Little Orpheus (1 марта)Shadow Warrior 3 (1 марта)35mm (2 марта)Farm Manager 2022 (3 марта)Ghostrunner: Project_HEL (3 марта)A Musical Story (4 марта)Gunborg: Dark Matters (4 марта)Legend of Ixtona (4 марта)Music Racer: Ultimate (4 марта)Ryan’s Rescue Squad (4 марта)What Lies in the Multiverse (4 марта)

На данный момент заявлена только одна игра к выходу в Game Pass на следующей неделе:

FAR: Changing Tides (1 марта)

Отметим, что в начале недели Microsoft объявит список игр, которые добавят в первой половине марта.