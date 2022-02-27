Леонид Якубович высказался о современном юморе

Ведущий Леонид Якубович признался, что ему не нравится современные комики. Телеведущий рассказал о своем отношении к современному юмору. Ведущему не нравится то, что сейчас преподносят публике. По словам артиста, шоумены давно перестали соблюдать рамки приличия. Как считает Якубович, юмористы идут на все, чтобы рассмешить аудиторию. Комики забывают об этических нормах и шутят совсем о непристойных вещах. «Не нравится то, что сейчас происходит. Смеются над тем, что мы боялись наедине говорить! Не нравится способ изложения материала, не нравится юмор ниже пояса. Не устраивает меня. Когда выступают Петросян или Харламов, тоже не смешно, хотя оценить могу. Раньше Женечка Петросян шутил тоньше», — поделился 76-летний Леонид Аркадьевич.Леонид Якубович А вот творчество Геннадия Хазанова телеведущему по душе! «То, что делал на сцене Хазанов мне нравилось больше. Гена открыл новый жанр, эти поздравлялки с гримом… феноменально! Он себя по крупицам собирал. Он работал!» — добавил Якубович. К слову, Леонид Аркадьевич высказался не только о сатириках, но и блогерах. Так, телеведущий рассказал, что думает о Дане Милохине. «Я с ним не хочу общаться. Это совсем другая категория. Есть люди, которые мне симпатичны, а есть, которые не очень. За 31 год на «Поле чудес» не было ни оного человека, который был бы мне резко антипатичен», — заключил артист в YouTube-шоу «Антонимы».