Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве

Певица Лолита Милявская рассказала, что сидит в комнате своей дочери и обнимает ее вещи. Среди последних публикаций личного микроблога певицы Лолиты Милявской появилось видеообращение, где она оставила крик о помощи. Лолита мечтает увидеть живыми и здоровыми своих дочь и маму, которые находятся в Киеве. Милявская просит, чтобы открыли гуманитарный коридор и выпустили стариков, женщин и детей в безопасное место. «Боже, помоги ! Я хочу обнять свою семью, как и миллионы, разделённые в это время! Выпустите Мирное население 🙏‼️‼️‼️‼️», – написала певица.Лолита Милявская Исполнительница, едва сдерживая слезы, рассказала о переживаниях дочери Евы. «Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимая новые вещи, которые ей купила, чтобы при встрече ее порадовать», – подчеркнула Лолита. «Моя дочь плакала два дня, а вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими. И говорить ничего не имею права, потому что многие сейчас занимаются поиском врагов. Единственная просьба, вернее, крик: пожалуйста, откройте гуманитарный коридор! Чтобы мирные жители в эпоху этой спецоперации могли покинуть страну», – резюмировала Лолита. Напомним, ранее Лолита Милявская обратилась к российским и украинским дипломатам.