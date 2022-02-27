Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве

Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве

Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Певица Лолита Милявская рассказала, что сидит в комнате своей дочери и обнимает ее вещи. Среди последних публикаций личного микроблога певицы Лолиты Милявской появилось видеообращение, где она оставила крик о помощи. Лолита мечтает увидеть живыми и здоровыми своих дочь и маму, которые находятся в Киеве. Милявская просит, чтобы открыли гуманитарный коридор и выпустили стариков, женщин и детей в безопасное место. «Боже, помоги ! Я хочу обнять свою семью, как и миллионы, разделённые в это время! Выпустите Мирное население 🙏‼️‼️‼️‼️», – написала певица.
                                                Лолита Милявская Исполнительница, едва сдерживая слезы, рассказала о переживаниях дочери Евы. «Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимая новые вещи, которые ей купила, чтобы при встрече ее порадовать», – подчеркнула Лолита. «Моя дочь плакала два дня, а вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими. И говорить ничего не имею права, потому что многие сейчас занимаются поиском врагов. Единственная просьба, вернее, крик: пожалуйста, откройте гуманитарный коридор! Чтобы мирные жители в эпоху этой спецоперации могли покинуть страну», – резюмировала Лолита. Напомним, ранее Лолита Милявская обратилась к российским и украинским дипломатам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму,
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite
Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6
Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6

Топ на сегодня

Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России

Еще по теме

Мать Лолиты Милявской зверски избили в Киеве за русскую речь
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита начала искать себе место на кладбище