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Макс Фадеев прошелся по певцам

Макс Фадеев прошелся по певцам
Певец и продюсер Максим Фадеев рассказал шокирующую правду о звездах шоу-бизнеса. Композитор признался, что многие артисты современной российской эстрады поют не лучше петуха. Фадеев вспомнил, как записывал на своей музыкальной студии некоторых знаменитостей. А они в свою очередь не могли издать нужный звук. Тогда Фадеев понял, насколько плохи дела в современном шоу-бизнесе. Продюсер опубликовал в личном микроблоге крик петуха. Таким образом знаменитость посмеялся над теми звездами, которые считают себя непревзойденными певцами и певицами. Но на самом деле не имеют ни голоса, ни слуха.
Макса Фадеев «Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», — отметил Фадеев в Instagram. Напомним, ранее Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой манипуляций. Композитор считает, что на артистке наживаются, при этом обманывая знаменитость. Фадеев уверен, что Ольга ошиблась при выборе профессии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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