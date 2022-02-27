Марат Башаров быстро нашел новую работу

Актер Марат Башаров будет играть на сцене МХАТа имени Горького, новый гендиректор которого Владимир Кехман взял его на работу. Разгорается скандал вокруг увольнения Марата Башарова из театра «Школа современной пьесы». Башарова сняли с роли в спектакле «Город», который должен был быть показан в Лимассоле (Кипр) на фестивале «Пять вечеров», его заменил актер Вадим Колганов. «На контакт не идёт, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста нашего театра, который также играл в этом спектакле. Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся. Нам все это печально и неприятно, но с Маратом мы больше иметь дел не будем». - рассказала «КП» заместитель худрука театра Екатерина Кретова.Марат Башаров Владимир Кехман, недавно назначенный генеральный директор МХАТа имени Горького в интервью «Ленте» заявил: «Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького "Нежданно-негаданно". А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз (руководитель театра «Школа современной пьесы»), я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время». Очевидно, Кехман придерживается версии, что «Школа современной пьесы» все-таки рассорилась с Башаровым из-за политики, а не из-за дисциплины. В своем микроблоге артист опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным.Владимир Путин и Марат Башаров «Спасибо!», подписал фото Башаров. Получается, что многократно попадавший в скандальные истории Марат Башаров снова нашел работу.