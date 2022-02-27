Марат Башаров прокомментировал свое пьянство

Актера и ведущего Марата Башарова обвинили в алкоголизме. Артист ответил на обвинения худрука театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза. Сегодня режиссер заявил о том, что он уволил актера за срыв гастролей. Якобы Башаров должен был прилететь вместе с труппой на Кипр, где у него было запланировано выступление. По словам Райхельгауза, Башаров «ушел в очередной запой» и подвел всю команду. Журналисты связались с Башаровым, который четко и внятно ответил на вопросы о причинах его увольнения. Во-первых, он объяснил, что является приглашенным артистом и в труппу театра он не входит. «Я не состою в труппе театра «Школа современной пьесы». Я не являюсь штатным актером этого театра. Как я могу уйти и прокомментировать уход оттуда, где я не работаю?», — цитирует артиста «Пятый канал».Марат Башаров А, во-вторых, актер заявил о личном конфликте с Райхельгаузом. Башаров заявил, что режиссер пытался заставить его выступить бесплатно на его «творческом вечере», организованном в рамках фестиваля на Кипре. При этом Марат был готов в любой момент сесть на самолет и выполнить свои обязательства по контракту — сыграть в постановке «Город» Евгения Гришковца, однако ему уже нашли замену. «Я не являюсь актером театра, не получаю зарплату, и почему я должен был там участвовать бесплатно? Я сразу сказал: «Простите, но у нас договор на спектакль. Вот в нем я участвую, а в ваших творческих вечерах, где вы будете рассказывать анекдоты и байки, извините!», — цитирует Башарова Woman.ru.