Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда сжигать чучело

Вадим Карасев

Масленица — излюбленный народный праздник, который символизирует наступление весны. Проводы зимы начинаются с лакомых угощений и традиционно завершаются сжиганием чучела. Поучаствовать в веселых гуляниях и отведать блинов в 2022 году сможет каждый.

Традиционно празднование Масленицы растягивается на целую неделю. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о традициях празднования, чтобы устроить настоящий семейный праздник. В 2022 году долгожданная масленичная неделя стартует 28 февраля, в самый последний день зимы, что символично. Проводы холодов и первые теплые солнечные лучи вселяют уверенность и помогают освободиться от сонливости, характерной для зимнего периода. И, конечно же, все мы ждем главного события: сжигания чучела и исполнения традиций, связанных с этим ярким действом.

Провести масленичную неделю важно в хорошем настроении, чтобы оставить за спиной невзгоды, привлечь удачу и процветание. Важна и подготовка к неделе праздников.

1. Заблаговременная уборка дома: важно не просто вымыть пол и протереть пыль, но и избавиться от накопившегося хлама. Его можно сжечь в последний день Масленицы вместе с чучелом.

2. Запастись рецептами блинов: 7 дней готовить лакомства по одному рецепту скучно. Хозяйки смогут побаловать домочадцев новыми оригинальными блинчиками со всего света, используя не только молоко и муку, но и шоколад, какао, кефир, кукурузный или картофельный крахмал.

3. Попросить прощения: проводы зимы — особое время, когда важно оставить уходящим холодам все плохое, заморозить гнев и обиды.

Масленичная неделя — это не только веселье, но и подготовка к посту, самому строгому и длительному. В праздники каждый старается досыта наесться угощений, а также избавиться от всего, что может помешать духовному росту и развитию.

Чучело будут сжигать 6 марта, в день, названный Проводами Масленицы. К этому дню обычно пишут записочки, которые кидают в костер к чучелу. В них пишут то, что хотелось бы навсегда оставить в прошлом: безденежье, неудачи, одиночество и иные проблемы.