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Минобороны сообщило о погибших российских военных в ходе операции в Донбассе

Минобороны сообщило о погибших российских военных в ходе операции в Донбассе

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе


19:55  Автор: Наталия Васильева



Минобороны РФ впервые сообщило о погибших и раненых российских военнослужащих в ходе специальной военной операции, проводимой в поддержку Донбасса, передает РИА «Новости».

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как накалялась ситуация на Украине


Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в поддержку Донбасса в ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а 25 февраля объявил о всеобщей мобилизации на Украине.



#Украина #Донбасс #происшествия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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