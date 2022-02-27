На дом Маши Распутиной совершено нападение

Муж певицы Маши Распутиной написал заявление в полицию. Новогодние праздники прошли для Маши Распутиной совсем не радостно. Оказывается, пока вся страна смотрела «голубые огоньки» и угощалась салатом оливье, дом певицы в деревне Таганьково пытались ограбить. Злоумышленники наверняка знали, в чей дом проникли: парадная дверь в особняк артистки украшена ее инициалами. В полицию обратился муж Распутиной, продюсер и бизнесмен Виктор Захаров. Он написал заявление о проникновении, отметив, что преступники сломали дверь. Захаров также отметил, что по всему периметру дома установлены камеры видеонаблюдения, однако в остальные подробности произошедшего вдаваться не стал. Но, по всей видимости, грабеж злоумышленников так и не состоялся. К сожалению, и полиции не удалось установить личности преступников. Но их поиски еще ведутся.Маша Распутина Стоит отметить, что Распутина всегда признавалась в том, что имеет слабость к роскоши. Звезда живет в огромном четырехэтажном особняке. На участке, обнесенном высоким забором, расположен гостевой домик и теннисный корт, «КП». В самом доме, оформленном в стиле барокко, 8 спален с отдельными ванными комнатами, спортзал с тренажерами, бассейн с сауной, собственный СПА-комплекс, а также зимний сад и зал для репетиций с театральным занавесом. И это не единственная недвижимость певицы. В ее собственности квартиры в Москве, Киеве, а также пятикомнатного пентхауса в Сочи и квартиры на берегу Москва-реки (ее Маша купила длят дочери).