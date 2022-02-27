На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch





Ранее на этой неделе компания Microsoft выпустила обновление прошивки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, которое позволило игрокам стримить с консоли быстро и удобно — запуская трансляцию прямо через Guide в пару нажатий кнопок. Со временем эта функция будет развиваться, если верить планам сотрудников Xbox.

Бренна Даффитт, которая представляет команду инженеров Xbox, заявила в рамках стрима Майора Нельсона, что они хотели бы с будущими обновлениями дать возможность стримерам видеть чат прямо на экране, откуда идет трансляция. Пока нет точной даты, когда это будет реализовано, но Бренна обещает, что это и «несколько других замечательных обновлений» уже запланированы. В планах у Xbox есть развитие функции проведения трансляций с Xbox на Twitch.

(Twitch Feature) Brenna Duffitt (Xbox Engineer) talks about hopefully the twitch chat coming back to Xbox in a future update.



She would love to see this feature come back too.



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Timestamp:https://t.co/1GtoA5IVwT https://t.co/xwlKZCKQji pic.twitter.com/hoQsswMcGe — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 26, 2022



Отметим, что сейчас видеть чат трансляции можно только через мобильное приложение или на PC.