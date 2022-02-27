Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch

На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch


Ранее на этой неделе компания Microsoft выпустила обновление прошивки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, которое позволило игрокам стримить с консоли быстро и удобно — запуская трансляцию прямо через Guide в пару нажатий кнопок. Со временем эта функция будет развиваться, если верить планам сотрудников Xbox.

Бренна Даффитт, которая представляет команду инженеров Xbox, заявила в рамках стрима Майора Нельсона, что они хотели бы с будущими обновлениями дать возможность стримерам видеть чат прямо на экране, откуда идет трансляция. Пока нет точной даты, когда это будет реализовано, но Бренна обещает, что это и «несколько других замечательных обновлений» уже запланированы. В планах у Xbox есть развитие функции проведения трансляций с Xbox на Twitch.


Отметим, что сейчас видеть чат трансляции можно только через мобильное приложение или на PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Хроническая тревожность и практики заземления
Хроническая тревожность и практики заземления
На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch
На Xbox может появиться чат при стриминге на Twitch
Виктории Бони угрожает женщина
Виктории Бони угрожает женщина
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда сжигать чучело
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму,
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Эммануил Виторган показал 4-летнюю дочь - именинницу
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын

Топ на сегодня

Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass в Steam
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass

Еще по теме

Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch
Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Вышло февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S с новой функцией