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Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе

Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе


Разработчики из студии Infamous Quests и издательство Ratalaika Games представили трейлер с датой релиза игры Quest for Infamy на приставках Xbox, Playstation и Switch. Игра вышла на PC еще в 2014 году, теперь ее планируют выпустить на консолях — 4 марта 2022 года.

Quest for Infamy — это приключенческая ролевая игра с механикой point and click. Проект выполнен в классическом стиле 90-х, в игре уделено максимальное внимание сюжету и ролевым элементам, возможности выбора и взаимодействия. Версия игры для Steam не имеет русскую локализацию, вероятно, ее не будет и в версии для приставок Xbox.

Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом даты релиза Quest for Infamy на Xbox и Playstation.


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По материалам: newxboxone

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