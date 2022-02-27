Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе





Разработчики из студии Infamous Quests и издательство Ratalaika Games представили трейлер с датой релиза игры Quest for Infamy на приставках Xbox, Playstation и Switch. Игра вышла на PC еще в 2014 году, теперь ее планируют выпустить на консолях — 4 марта 2022 года.

Quest for Infamy — это приключенческая ролевая игра с механикой point and click. Проект выполнен в классическом стиле 90-х, в игре уделено максимальное внимание сюжету и ролевым элементам, возможности выбора и взаимодействия. Версия игры для Steam не имеет русскую локализацию, вероятно, ее не будет и в версии для приставок Xbox.

Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом даты релиза Quest for Infamy на Xbox и Playstation.

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