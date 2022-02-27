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Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце возобновили общение, что стало известно, благодаря их детям. Недаром поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце настойчиво призывают их забыть обиды ради детей и былой любви, которая, как известно, не умирает. Похоже, звезды «Закрытой школы» прислушались к голосу разума. Примирение произошло во время отдыха в Дубае, когда Павел и Агата вместе с детьми прошлись по местам, в которых отдыхали несколько лет назад. А потом возникли подозрения, что бывшие супруги снова съехались. По крайней мере, ночует Павел в одном доме со своими наследниками, которые с раннего утра поздравили его с 23 февраля, чем тот похвастался в соцсетях.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми в Дубае И теперь новое откровение в Stories Инстаграм Агаты во время прогулки по торговому центру. Пока она знакомилась с аппаратом по изготовлению мороженого, Тимофей простодушно заявил: «Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое».  «Тим, и спроси, мне можно тоже?» — попросила его сестра Мия. Выходит, гуляют дети вместе с обоими родителями. А еще не так давно Павел принялся публично просить прощения у своей подружки Мирославы Карпович, всеми силами скрашивавшей его одиночество на протяжении двух лет.
Что именно сподвигло звезду «Мажора» на проникновенную речь, не уточняется, но прозорливые подписчики тут же сделали вывод, что это связано с расставанием пары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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