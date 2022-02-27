Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах

Вадим Карасев

В школах Воронежской области прошли первые занятия для 983 детей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Такие данные по итогам четверга, 24 февраля, привели в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

"Руководители общеобразовательных организаций познакомили родителей со школами во время экскурсий и провели собрания, поясняющие условия обучения", – отметили в ведомстве.

Ребятам, приехавшим из Донбасса, выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Из мест временного проживания к местам обучения детей доставляют на школьных автобусах. Кроме того, чтобы у новых учеников не возникло проблем, к ним прикрепляют тьюторов.

В департаменте подчеркивают, что ученикам выпускных классов окажут необходимую поддержку в освоении школьной программы для успешной сдачи экзаменов.