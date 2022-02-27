Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах

Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах

В школах Воронежской области прошли первые занятия для 983 детей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Такие данные по итогам четверга, 24 февраля, привели в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.


"Руководители общеобразовательных организаций познакомили родителей со школами во время экскурсий и провели собрания, поясняющие условия обучения", – отметили в ведомстве.

Ребятам, приехавшим из Донбасса, выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Из мест временного проживания к местам обучения детей доставляют на школьных автобусах. Кроме того, чтобы у новых учеников не возникло проблем, к ним прикрепляют тьюторов.

В департаменте подчеркивают, что ученикам выпускных классов окажут необходимую поддержку в освоении школьной программы для успешной сдачи экзаменов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми невозможно не смеяться
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег

Топ на сегодня

Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Козерогов

Еще по теме

В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях
В Чечне к 1 сентября откроют девятнадцать новых школ
В Волгоградской области проведено более 26 тысяч консультаций для родителей по вопросам обучения особенных детей
Решение о формате обучения московских школьников после каникул примут в зависимости от эпидемиологической обстановки