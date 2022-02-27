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Президент выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине

Президент выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал российский лидер.


Он напомнил, что военные не раз доказывали готовность действовать максимально эффективно в самых сложных условиях и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.

Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые несут службу на Украине.

"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", — сказал Путин.

Напомним, День Сил специальных операций начиная с 2015 года ежегодно отмечается 27 февраля.

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По материалам: uposters.ru

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