Президент выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал российский лидер.

Он напомнил, что военные не раз доказывали готовность действовать максимально эффективно в самых сложных условиях и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.

Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые несут службу на Украине.

"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", — сказал Путин.

Напомним, День Сил специальных операций начиная с 2015 года ежегодно отмечается 27 февраля.