Разработчики Forza Horizon 5 расскажут о будущем игры в понедельник





Студия Playground Games запланировала проведение новой трансляции из серии Let’s ¡Go!, в рамках которой игрокам расскажет о будущем Forza Horizon 5. Обычно, в рамках таких трансляций разработчики делятся подробностями о том, что ожидает игроков в будущих сезонах (сериях) гоночной аркады, но в этот раз игроки ждут от разработчиков более интересные анонсы.

Новая трансляция Let’s ¡Go! начнется 28 февраля в 21:00 по московскому времени. Недавно появлялись слухи, что первое DLC для Forza Horizon 5 уже на подходе — его обнаружили в базе данных Xbox Insider Hub. Есть вероятность, что про это DLC будет рассказано в понедельник в рамках мероприятия Let’s ¡Go!.

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Отметим, что количество игроков в Forza Horizon 5 уже превышает 17 миллионов пользователей. Проект доступен в подписке Game Pass.