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Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег

Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Певица Рита Дакота пожаловалась, что ей заблокировали карту на Бали, где она отдыхает с дочерью. Рита Дакота сейчас отдыхает на Бали. Певица рассказала в Инстаграме, что осталась без денег после того, как ее банковская карта оказалась заблокированной. Певица переживает, что это может быть последствием санкций, под которые попали российские банки из-за ситуации на Украине. Певица призналась подписчикам, что не знает – стоит ли ей начинать переживать, или же это временный сбой. «Вчера я не смогла оплатить своей российской картой еду в сикрет споте на Бали. Заблокировано. Занавес. Кто шарит? Мне начинать беспокоиться на этот счет или просто одолжить пока у друзей налички и подождать, когда все заработает?» - спросила Дакота у подписчиков в сторис.
                                                      Рита Дакота Напомним, из-за спецоперации на Украине санкции Запада были введены против нескольких российских банков: ВТБ, «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. На территории России карты этих банков продолжат работать без ограничений. А вот за рубежом владельцы карт Visa и Mastercard не смогут ими расплачиваться. Руководители банков из санкционного списка уже порекомендовали своим клиентам, находящимся сейчас за границей, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке. Кроме того, карты попавших под санкции российских банков нельзя будет использовать для оплаты в Apple Pay и Google Pay.
Рита Дакота Рита Дакота (ее настоящее имя Маргарита Герасимович) выросла в Белоруссии, в Россию она приехала в 2007 году ради участия в проекте «Фабрика звезд». Ранее певица высказалась в Инстаграме по поводу ситуации на Украине. Дакота попросила поклонников не поддаваться панике, а отнестись к происходящему с холодной головой, чтобы спокойно взвешивать свои решения. «Первый (вариант действий): поддаться на панику самому, эмоционально раскачиваться, усиливать и питать эту негативную энергию. Второй вариант: насколько это возможно, учитывая ситуацию, оставаться с холодной головой и любящим, сострадающим сердцем», - написала Дакота в Инстаграме. На Бали Рита залечивает разбитое сердце. Неделю назад певица рассказала в Инстаграме, что рассталась со своим бойфрендом Федором Белогаем. Федор предпочел не комментировать их разрыв, а певица все же не удержалась и рассказала о нем в соцсетях. В 2018 году Рита развелась с певцом Владом Соколовским. Они познакомились благодаря проекту «Фабрика звезд». Артисты поженились в 2014 году, у них растет четырехлетняя дочь Мия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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