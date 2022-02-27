Россия ждет Украину на переговоры в Гомеле

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

10:29 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Делегация России ждет украинцев для переговоров в белорусском Гомеле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

В составе российской делегации представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. При этом белорусская сторона сообщает, что готова к проведению этих переговоров.

Однако позднее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский готов проводить переговоры в Варшаве, Будапеште или Стамбуле.





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Напомним, в пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину «сесть за стол переговоров». В Кремле заявили о готовности встретиться в Минске. Однако Песков отметил, что власти Украины предложили вместо Минска Варшаву, «взяли паузу, а потом исчезли».

«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», — сообщил Песков и добавил, что в России считают эту ситуацию чрезвычайно опасной.

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