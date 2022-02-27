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Ростуризм вместе с Росавиацией МИД организует вывоз россиян из Европы

Ростуризм вместе с Росавиацией МИД организует вывоз россиян из Европы

23:11  Автор: Наталия Васильева



Ростуризм совместно с Росавиацией и Министерством иностранных дел организуют вывоз россиян из Европы домой после решения Евросоюза о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний. Об этом говорится в совместном заявлении Ростуризма и Росавиации, размещенном в официальном Telegram-канале Ростуризма.

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России (доступно на iOS, Android)», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что авиакомпании РФ готовы забрать россиян из Европы домой «при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу». После уточнения требуемых деталей по вывозу российских граждан будет сформирован график. 

В настоящее время формируются списки граждан, которым необходима помощь в возвращении в Россию. Этим вопросом занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом.



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По материалам: pnp.ru

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