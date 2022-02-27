Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Руденко: Россия готова говорить об условиях мира на Украине

Руденко: Россия готова говорить об условиях мира на Украине

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе


14:15  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Россия готова говорить о мире и условиях прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация России ждет украинцев для переговоров в белорусском Гомеле. В составе российской делегации — представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Однако позднее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский готов проводить переговоры в Варшаве, Будапеште или Стамбуле. Как заявил Зеленский в своем обращении в Telegram-канале, площадкой для этой встречи могут быть другие города, только не Минск.

«Вопрос не места, где собираться, вопрос — с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», — сказал Руденко.

Как накалялась ситуация на Украине


По словам замглавы российского МИД, Киев проявляет нежелание ехать на переговоры в белорусский Гомель, что также демонстрирует нежелание решать конфликт вокруг Украины миром. «Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром», — отметил он.

По мнению Руденко, в центре переговоров Москвы с Киевом должны быть вопросы денацификации и демилитаризации Украины.



#Украина #Донбасс #международные отношения


321
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эти 14 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 марта + релизы Game Pass
Эти 14 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 марта +
В Halo Infinite заметно улучшили античит-систему
В Halo Infinite заметно улучшили античит-систему
Шольц назвал невозможной безопасность ЕС, выстроенную против России
Шольц назвал невозможной безопасность ЕС, выстроенную против России
Проблемы с сетевыми функциями в Elden Ring на Xbox решены
Проблемы с сетевыми функциями в Elden Ring на Xbox решены
Сергей Безруков рассказал о своих подросших детях
Сергей Безруков рассказал о своих подросших детях
Леонид Якубович высказался о современном юморе
Леонид Якубович высказался о современном юморе
CNN: отключение российских банков от SWIFT грозит проблемами крупным экономикам Европы
CNN: отключение российских банков от SWIFT грозит проблемами крупным
Разработчики Forza Horizon 5 расскажут о будущем игры в понедельник
Разработчики Forza Horizon 5 расскажут о будущем игры в понедельник
Президент выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине
Президент выразил особую признательность силам российской
Марат Башаров прокомментировал свое пьянство
Марат Башаров прокомментировал свое пьянство
Макс Фадеев прошелся по певцам
Макс Фадеев прошелся по певцам
Хроническая тревожность и практики заземления
Хроническая тревожность и практики заземления

Топ на сегодня

Taiko no Tatsujin: The Drum Master получает два DLC и сезонный абонемент
Taiko no Tatsujin: The Drum Master получает два DLC и сезонный
Иван Ургант потерял свое шоу
Иван Ургант потерял свое шоу
Владимир Жириновский попал в реанимацию
Владимир Жириновский попал в реанимацию
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Члены РВИО: Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает
Члены РВИО: Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает

Еще по теме

Россия ждет Украину на переговоры в Гомеле
Путин не будет обсуждать санкции во время визита в Финляндию
В Кремле отреагировали на реплику Лукашенко о конфликте РФ и Украины на Донбассе
В Кремле заявили, что не готовы говорить о конкретных сроках встречи Трампа и Путина