Руденко: Россия готова говорить об условиях мира на Украине

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

14:15 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Россия готова говорить о мире и условиях прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация России ждет украинцев для переговоров в белорусском Гомеле. В составе российской делегации — представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Однако позднее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский готов проводить переговоры в Варшаве, Будапеште или Стамбуле. Как заявил Зеленский в своем обращении в Telegram-канале, площадкой для этой встречи могут быть другие города, только не Минск.

«Вопрос не места, где собираться, вопрос — с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», — сказал Руденко.

Как накалялась ситуация на Украине

По словам замглавы российского МИД, Киев проявляет нежелание ехать на переговоры в белорусский Гомель, что также демонстрирует нежелание решать конфликт вокруг Украины миром. «Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром», — отметил он.

По мнению Руденко, в центре переговоров Москвы с Киевом должны быть вопросы денацификации и демилитаризации Украины.

#Украина #Донбасс #международные отношения

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