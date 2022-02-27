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Сергей Безруков рассказал о своих подросших детях

Сергей Безруков рассказал о своих подросших детях
Актер Сергей Безруков поделился подробностями о своих детях. Артист ответил на вопрос о будущих профессиях своих детей. Знаменитость видит, что малыши тянутся к театру. Дети Сергея обожают смотреть постановки отца и сами разыгрывают небольшие сценки. Но это не значит, что они станут актерами, уверяет Безруков. «Тут предугадать невозможно, нужно заниматься. В какой момент выстрелит не понятно», — объяснил Безруков, наблюдая за своими детьми.
Сергей Безруков «Постоянно наряжаются и мне показывают спектакли. Говорить о том, что в них есть мои пародийные и актерские задатки…ну посмотрим. Что-то есть, но у всех детей есть склонность к театру. Пока говорить рано, они очень любят музыку. Вася любит классику», – рассказал заботливый отец Сергей Безруков. Артист не знает, какую профессию выберет его дочь Мария. Одно Безруков знает точно: в девочке есть задатки лидера и красота. «И нянька, и в то же время она — характерная личность. Мне кажется, из нее вырастет очень красивая и высокая женщина. В ней есть лидерские качества. Она может стать режиссером или продюсером. Главное –помочь в развитии, а дальше талант разовьется», – заявил актер в шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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