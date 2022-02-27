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Шольц назвал невозможной безопасность ЕС, выстроенную против России

Шольц назвал невозможной безопасность ЕС, выстроенную против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на внеочередном заседании бундестага назвал невозможной в долгосрочной перспективе концепцию безопасности Европы, выстроенную против России. В то же время сейчас Москва "угрожает безопасности", считает он.

Шольц пообещал не отказываться от диалога с Россией, однако не быть наивным. Для беседы нужны две стороны, причем сейчас наблюдается "недостаток" со стороны Кремля.


В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России... Мы не будем отказываться от диалога с РФ. Делать все, кроме дипломатии, было бы безответственно.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен, Чернобыльская АЭС взята под охрану российскими военными вместе с местными силами.

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией, но просит о переговорах, чтобы остановить военную фазу конфликта. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это станет возможным, как только украинские силы сложат оружие. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил о требовании демилитаризации и денацификации. Владимир Путин позже уточнил, что не ожидает достижения договоренностей с "засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники украинский народ". Западные государства активно вводят санкции против России и рассматривают отключение ряда банков страны от системы передачи сообщений SWIFT.

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По материалам: uposters.ru

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