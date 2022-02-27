ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Steam опубликовал ТОП-10 игр и устройств, которые принесли максимальную выручку за эту неделю — с 21 по 27 февраля. Упоминание про устройства дано не просто так, на этой неделе вышел Steam Deck, который занял 6 место в этом чарте.
Ожидаемо, в неделю релиза ELDEN RING игра заняла не только первую, а сразу четыре строки. Напомним, что в Steam отдельно считаются разные версии игры (например, базовая версия ELDEN RING по предзаказу считывается отдельно от базовой версии ELDEN RING релизной). Под ELDEN RING приходится сразу 4 строчки.
В ТОПе остается Total War: WARHAMMER 3, который на прошлой неделе занимал первую строчку. Напомним, что сама игра доступна в подписке Game Pass на PC.
Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за неделю с 21 по 27 февраля:
ELDEN RING
ELDEN RING
ELDEN RING Deluxe Edition
Deluxe-издание Destiny 2: Королева-ведьма
ELDEN RING
Destiny 2: Королева-ведьма
Steam Deck
Dying Light 2 Stay Human
Total War: WARHAMMER 3
Cyberpunk 2077