ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля





Steam опубликовал ТОП-10 игр и устройств, которые принесли максимальную выручку за эту неделю — с 21 по 27 февраля. Упоминание про устройства дано не просто так, на этой неделе вышел Steam Deck, который занял 6 место в этом чарте.

Ожидаемо, в неделю релиза ELDEN RING игра заняла не только первую, а сразу четыре строки. Напомним, что в Steam отдельно считаются разные версии игры (например, базовая версия ELDEN RING по предзаказу считывается отдельно от базовой версии ELDEN RING релизной). Под ELDEN RING приходится сразу 4 строчки.

В ТОПе остается Total War: WARHAMMER 3, который на прошлой неделе занимал первую строчку. Напомним, что сама игра доступна в подписке Game Pass на PC.

Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за неделю с 21 по 27 февраля:

ELDEN RINGELDEN RINGELDEN RING Deluxe EditionDeluxe-издание Destiny 2: Королева-ведьмаELDEN RINGDestiny 2: Королева-ведьмаSteam DeckDying Light 2 Stay HumanTotal War: WARHAMMER 3Cyberpunk 2077