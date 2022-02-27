Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля


Steam опубликовал ТОП-10 игр и устройств, которые принесли максимальную выручку за эту неделю — с 21 по 27 февраля. Упоминание про устройства дано не просто так, на этой неделе вышел Steam Deck, который занял 6 место в этом чарте.

Ожидаемо, в неделю релиза ELDEN RING игра заняла не только первую, а сразу четыре строки. Напомним, что в Steam отдельно считаются разные версии игры (например, базовая версия ELDEN RING по предзаказу считывается отдельно от базовой версии ELDEN RING релизной). Под ELDEN RING приходится сразу 4 строчки.

В ТОПе остается Total War: WARHAMMER 3, который на прошлой неделе занимал первую строчку. Напомним, что сама игра доступна в подписке Game Pass на PC.

Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за неделю с 21 по 27 февраля:



ELDEN RING



ELDEN RING



ELDEN RING Deluxe Edition



Deluxe-издание Destiny 2: Королева-ведьма



ELDEN RING



Destiny 2: Королева-ведьма



Steam Deck



Dying Light 2 Stay Human



Total War: WARHAMMER 3



Cyberpunk 2077
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Бабушкин: "Раздавать оружие заключенным - ошибочное решение"
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми невозможно не смеяться
16 беспощадных фейлов из российских супермаркетов, над которыми
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Анфиса Чехова потеряла смысл жизни
Анфиса Чехова потеряла смысл жизни
На дом Маши Распутиной совершено нападение
На дом Маши Распутиной совершено нападение
Эти 14 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 марта + релизы Game Pass
Эти 14 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 марта +

Топ на сегодня

Владимир Жириновский попал в реанимацию
Владимир Жириновский попал в реанимацию
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Куликова поделилась своими страхами
Мария Куликова поделилась своими страхами
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Если драка неизбежна, то бить надо первым - Паллер
Прохор Шаляпин прошелся по звездам
Прохор Шаляпин прошелся по звездам

Еще по теме

Новинка Game Pass в лидерах ТОП-10 Steam на этой неделе
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе, у Dying Light 2 сразу 6 мест
Только одна игра из Game Pass попала в ТОП-10 Steam на этой неделе