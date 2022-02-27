В Halo Infinite заметно улучшили античит-систему





На этой неделе вышло обновление для Halo Infinite, которое, помимо прочих изменений, улучшает античит-систему. Разработчики не уточняют, какие именно изменения они внесли в работу системы против недобросовестных игроков, отмечая следующее:

В этом обновлении несколько улучшений наших систем защиты от читов. В ближайшем будущем у нас будет еще больше информации о борьбе с читами.

Похоже, что обновление действительно помогло исправить проблемы со многими читами в Halo Infinite. Ранее игроки массово жаловались на самого разного рода читы — от прохождения сквозь стены до полетов и убийств с одного удара. Теперь жалоб в соцсетях и на форуме Waypoint стало заметно меньше, некоторые постоянные игроки в Halo Infinite отмечают, что действительно играть стало гораздо приятнее, а количество читеров уменьшилось.

Если вы покинули мультиплеер Halo Infinite из-за большого количества читеров в игре, сейчас самое время вернуться.