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В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков

В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков


Компания NetEase, которая издает игры Blizzard на территории Китая, объявила о старте новой программы поощрения игроков. Эта программа призвана бороться с недобросовестными пользователями. Смысл программы заключается в том, что игроки будут получать поощрения за жалобы на других игроков, которые были подтверждены модераторами.

Проще говоря, игрок в проектах Blizzard на территории Китая сможет пожаловаться на другого игрока за оскорбительное поведение, использование читов или другие действия. Модераторы рассмотрят заявку. Если заявка подтвердится, и действительно модераторы выявят препятствование комфортной игре со стороны того пользователя, на которого была направлена жалоба, пожаловавшийся игрок получит награду. В качестве награды выдают особые баллы, которые можно будет потрать во внутриигровых магазинах Blizzard на различные предметы.



Отметим, что данная практика в играх Blizzard пока используется только на территории Китая.

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По материалам: newxboxone

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