Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку

Судьба актера Валерия Николаева находится в подвешенном состоянии. Артист в начале февраля снова пустился во все тяжкие. Он попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения и был помещен в изолятор, где поругался с сокамерником, обвинив того в попытке сварить звезду заживо в кипятке. Когда же его отсадили в другую камеру, начав лаять и совершать другие еще более шокирующие действия. После этого у «буржуя» из известного сериала заподозрили психическое заболевание и отправили в психбольницу на освидетельствование. На днях врачи вынесут свой вердикт по поводу здоровья пациента. После этого знаменитость либо примутся лечить со всей ответственностью, либо отправят обратно в московскую «тюрьму мягкого режима» на Варшавском шоссе, досиживать положенные при административном наказании 15 суток, со знанием дела пишет «Комсомольская правда».Валерий Николаев Друзья Валерия Николаева надеются, что он сумеет справиться с ситуацией и вернется к нормальной жизни и творческой деятельности. До скандала актер заявлял о желании снять собственный фильм, под который взял кредит, а также купил себе новый автомобиль. Кроме того, у 56-летнего Николаева восемь месяцев назад родился сын, и родитель должен чувствовать ответственность за своего ребенка. А еще у него 21 марта выходит замуж дочь от первого брака с Ириной Апексимовой. Девушка нежно любит отца и хотела бы видеть его на торжестве.