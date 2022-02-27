Виктор Дробыш хотел бы закрыть шоу «Ты супер!»

Продюсер Виктор Дробыш о своем участии в проекте. В музыкальном шоу дети, оставшиеся без попечения родителей, показывали на всю страну свои таланты. Однако, многим зрителям было трудно смотреть проект без слез. Программа «Ты супер!» открывает таланты среди ребят со сложными судьбами: порой дети поют так, что трогают до глубины души. Члены жюри проекта, в числе которых был и Виктор Дробыш, часто не могут сдержать слезы от нахлынувших эмоций. 55-летний продюсер признался, что так сложно ему не было еще никогда. «Это был самый сильный проект, который был в моей жизни, потому что заставить меня, а я итак пожил достаточно сложной жизнью, но чтобы я вставал с кресла, выходил и плакал стоял… К огромному сожалению, я понимаю, что у этой программы есть будущее», — разоткровенничался он в программе «Однажды» канала НТВ.Виктор Дробыш Как бы ему ни хотелось, талантливых девочек и мальчиков, оставшихся без родителей, в стране еще много, а значит, проект будет жить: «Очень хотелось бы, чтобы эта программа закончилась и никогда не появлялась, но, к сожалению, таких детей будут находить еще не один сезон, потому что это большая проблема в нашей стране». «Ты супер!» открыл множество талантов. Одной из самых ярких звезд программы стала ее победительница Диана Анкудинова. История девушки наполнена драматическими событиями, но, несмотря ни на что, она выбрала пусть артиста и уже достигла больших успехов. Так, после триумфа на телешоу канала НТВ Диана стала получать многочисленные предложения от известных продюсеров. Покорила Анкудинова и Игоря Крутого, который всегда с теплотой отзывается о ней: «Я каждый раз ожидаю твое новое выступление, и все время ты меня удивляешь тембром, вкусом своим музыкальным. Я уверен, ты будешь очень большой артисткой».