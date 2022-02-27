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Виктории Бони угрожает женщина

Виктории Бони угрожает женщина
42-летняя модель Виктория Боня рассказала об угрозах. Ведущая рассказала об угрозах, которые получила от уроженки Украины. Женщина по имени Глория пообещала выследить не только Викторию, но и ее дочь. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» не смогла остаться равнодушной к происходящему на Украине. Телеведущая выразила поддержку всем тем, кто оказался в уязвимом положении. Инстадива обнародовала ряд снимков, на которых были перечислены крупные военные конфликты, начиная с 1999 года: Белград, Ирак, Ливия, Сирия, Одесса, Цхинвал, Горловка. На каждом фото написана одна фраза: «Нет войне». После этого Виктория получила угрозы от украинки, живущей в Европе. Глория заверила инстадиву, что украинцев много как в Италии, где она живет, так и в Монако, где проживает сама Боня. «Пару часиков в машине — и тебя не так уж сложно отыскать, где ты прячешься тем более, и так по всем сторисам нам это известно: и спортзал твой, и школа малой, и где ты свою выгуливаешь, когда бегаешь. Проклинаю!» — обратилась к Виктории украинка.
Виктория Боня Боня ответила на эти угрозы. Она заверила, что и сама найдет Глорию за час, если не меньше. «Вот так грязно ведут себя некоторые люди, ради которых, между прочим, мы выходим в публичное пространство и на улицы, дабы поддержать! Дорогая Глория, вот за такие сообщения в Европе можно и в тюрьму угодить! Плачевно видеть зомби-людей, которые мыслят через призму ненависти», — эмоционально написала телеведущая. Виктория призвала к тому, чтобы люди не становились агрессорами по отношению друг к другу. «Братья и сёстры! Давайте оставаться братьями и сёстрами. Мы — люди, хотим единства и мирного неба над головой, больше нам ничего не надо!» — пояснила теледива. Фолловеры эмоционально отнеслись к этому видео. «Виктория, спасибо за поддержку!», «Хорошо из лимузина бороться за мир?», «8 лет братья убивают братьев. Не требуйте мира, искореняйте причины войны. И мир будет», — пишут пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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