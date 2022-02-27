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Володин: Спецоперация в защиту Донбасса — единственная возможность отстоять мир

Володин: Спецоперация в защиту Донбасса — единственная возможность отстоять мир

23:46  Автор: Наталия Васильева



Проводимая в поддержку Донбасса специальная военная операция — единственная возможность отстоять мир и остановить геноцид русского народа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сегодня НАТО подошло к границам России, Украина стала претендовать на размещение ядерного вооружения. «Мы предлагали юридически закрепить гарантии безопасности. Президент вёл переговоры с главами всех государств, которые могут на это повлиять. Их ответ на наши мирные инициативы вы знаете», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Проводимая сегодня спецоперация — «единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем», считает он.

Володин также отметил, что спецоперация идет уже четыре дня, но за это время мнения по поводу нее разделились: с одной стороны, подавляющее большинство поддерживает ее, «с другой — появились те, кто начинает рассуждать на тему мира».

«Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников? Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на её благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», — добавил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что сейчас сложный период в истории России, но, сплотившись, можно преодолеть все. Володин назвал также неприемлемой позицию ряда деятелей культуры, которые «многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит», размещающих вооружение в центре жилых кварталов. 

"Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях. Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счёт интересов государства и его граждан», — заключил председатель палаты.



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По материалам: pnp.ru

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