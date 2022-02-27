Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков





У Microsoft сейчас более 20 игровых студий, если сложить все команды Xbox Game Studios и Bethesda. Суммарная численность этих студий и издательств превышает 6000 человек, а с приобретением Activision Blizzard количество сотрудников Microsoft Gaming увеличится более чем вдвое.

При этом, Microsoft постоянно ищет талантливых разработчиков, регулярно отмечая, что сейчас на рынке дефицит хороших кадров. Фиона Чербак, глава отдела привлечения талантов в Xbox Game Studios, объявила в своем LinkedIn, что на мероприятии GDC (Game Developers Conference) в 2022 году команда Xbox намерена найти новые таланты:

Встречайте Xbox во время GDC! Независимо от того, находитесь ли вы в начале своей игровой карьеры, находитесь на среднем уровне в поисках следующего большого шага или опытный профессионал, желающий внести изменения в своем будущем, мы хотим поговорить с вами о карьере в играх! Xbox!

Отметим, что Microsoft проведет несколько мероприятий в рамках GDC 2022, как это обычно и бывает. Большинство из этих мероприятий будут посвящены тонкостям разработки, в том числе под платформы Xbox.