Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам





Из-за новой политики китайского правительства, в 2021 году было закрыто около 14 тысяч игровых студий на территории Китая. В основном, это небольшие команды разработчиков, но есть и довольно именитые студии, которые должны были или закрыться или сменить направление деятельности, ориентируясь не на китайских игроков (меры цензурирования игр для которых повысились), а на западных. Но издать любую игру на западном рынке китайской студии гораздо сложнее, чем на своем.

Компания Microsoft, как пишет портал South China Morning Post, предпринимает попытки помочь китайским разработчикам в выпуске игр за рубежом. На территории Китая Xbox создает новое подразделение (руководителем которого выступит старший директор Microsoft Asia Gaming Род Чанг). Это подразделение будет взаимодействовать с разработчиками на территории Китая и связывать их с генеральным штабом Microsoft Gaming для формирования планов по выпуску игры за рубежом.

Отметим, что пока нет точной информации о том, какие проекты и по каким критериям планируют отбирать члены команды Xbox на территории Китая.