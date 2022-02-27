Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite





К релизу Halo Infinite компания Microsoft представила огромную картину 3 на 6 метров, которую написал современный британский художник Ива Трой. Это произведение искусства выставлялось в лондонской галерее Саатчи. Теперь же центральную часть его оригинала можно купить — Microsoft предлагает это сделать на аукционе.

На EBAY компания Microsoft открыла аукцион, где продает центральную часть картины Halo Infinite. Чтобы ее купить, потребуется выиграть аукцион.

В сотрудничестве со SpecialEffect Xbox дает вам возможность стать обладателем главного героя Мастера Чифа в центре битвы, вырезанного из оригинальной картины, натянутого на холст, подписанного художником и помещенного в рамку. Эта часть истории Halo размером 125 x 72 см написана масляными красками и лаком на плотном льняном холсте, прикреплена к доске и оформлена в богато украшенную позолоченную раму. Ваш собственный, единственный в своем роде, шедевр.

Отметим, что к текущему моменту ставка за картину составляет 1220 фунтов, но, очевидно, ближе к окончанию аукциона цена заметно возрастет. Сам же аукцион продлится до 6 марта.

Do you want to own a one of a kind piece of Halo launch history? 👀



We've partnered with @SpecialEffect to auction the centre section of the "Master Piece" painting that was hung in the @saatchi_gallery last year to celebrate Halo Infinite's launch 💚



Bidding ends 6th March ⏳ pic.twitter.com/kVnzldTAoO — Xbox UK (@xboxuk) February 25, 2022



Как отмечает Microsoft, вырученные с аукциона картины Halo Infinite деньги пойдут на благотворительность.

Watch this video on YouTube