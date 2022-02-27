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Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite

Xbox продает на аукционе легендарную картину по Halo Infinite


К релизу Halo Infinite компания Microsoft представила огромную картину 3 на 6 метров, которую написал современный британский художник Ива Трой. Это произведение искусства выставлялось в лондонской галерее Саатчи. Теперь же центральную часть его оригинала можно купить — Microsoft предлагает это сделать на аукционе.

На EBAY компания Microsoft открыла аукцион, где продает центральную часть картины Halo Infinite. Чтобы ее купить, потребуется выиграть аукцион.

В сотрудничестве со SpecialEffect Xbox дает вам возможность стать обладателем главного героя Мастера Чифа в центре битвы, вырезанного из оригинальной картины, натянутого на холст, подписанного художником и помещенного в рамку. Эта часть истории Halo размером 125 x 72 см написана масляными красками и лаком на плотном льняном холсте, прикреплена к доске и оформлена в богато украшенную позолоченную раму. Ваш собственный, единственный в своем роде, шедевр.

Отметим, что к текущему моменту ставка за картину составляет 1220 фунтов, но, очевидно, ближе к окончанию аукциона цена заметно возрастет. Сам же аукцион продлится до 6 марта.


Как отмечает Microsoft, вырученные с аукциона картины Halo Infinite деньги пойдут на благотворительность.


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По материалам: newxboxone

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