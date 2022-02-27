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За переводы денег в онлайн-казино банки начнут штрафовать

За переводы денег в онлайн-казино банки начнут штрафовать

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Ольга Шульга



Банки, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов начнут привлекать к ответственности за перевод денег нелегальным интернет-казино и лотереям. Соответствующий закон вступает в силу 27 февраля.

Для должностных лиц платежных агентов, операторов связи и почтовой связи штраф составит 100-500 тысяч рублей, для юрлиц — 25-40 процентов от перечисленной суммы, но не более пяти миллионов. Если правила нарушит кредитная организация, должностных лиц оштрафуют на 100-500 тысяч рублей.

Законы, вступающие в силу с 27 февраля


С 2007 года в России запрещены онлайн-лотереи и азартные игры в Интернете. Исключение сделано для букмекерских контор и тотализаторов. Федеральная налоговая служба ведёт перечень организаторов нелегальных онлайн-лотерей и азартных игр в Интернете.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#банки #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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