15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли получится

Татуировки — дело вкуса, кому-то нравится, а кому-то нет. Но случается так, что долгожданный рисунок на теле становится настоящим провалом, далёким от ожиданий. Особенно в этом плане «везёт» портретным татуировкам. И отдельным жанром можно выделить изображения львов и волков. В общем, смотрите сами!

Фея Динь-Динь уже не та

А где лапы? Хотя это не единственный вопрос

Друг купил тату-машинку на Амазоне и сделал себе татуировку Дарта Вейдера

Спустя 10 лет позора

Обаятельный волчок

Львы получаются не хуже волков

Тигр курильщика

На этот раз крадущийся волк

И снова лев!

Череп с цветами

Портретные тату — отдельный вид искусства

Что может быть более пугающим, чем плохая портретная татуировка? Только случаи, когда люди с помощью приложений меняются лицами со своими тату. У нас есть пост об этом.

Соскучились по львам?

Секретные материалы

Фредди Меркьюри

Волки и львы — абсолютные лидеры этой подборки

Но есть и хорошие новости: неудачные татуировки можно перекрыть! Об этом у нас тоже есть целая подборка.