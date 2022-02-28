15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли получится
Вчера, 23:45
Татуировки — дело вкуса, кому-то нравится, а кому-то нет. Но случается так, что долгожданный рисунок на теле становится настоящим провалом, далёким от ожиданий. Особенно в этом плане «везёт» портретным татуировкам. И отдельным жанром можно выделить изображения львов и волков. В общем, смотрите сами!
Фея Динь-Динь уже не та
А где лапы? Хотя это не единственный вопрос
Друг купил тату-машинку на Амазоне и сделал себе татуировку Дарта Вейдера
Спустя 10 лет позора
Обаятельный волчок
Львы получаются не хуже волков
Тигр курильщика
На этот раз крадущийся волк
И снова лев!
Череп с цветами
Портретные тату — отдельный вид искусства
Что может быть более пугающим, чем плохая портретная татуировка? Только случаи, когда люди с помощью приложений меняются лицами со своими тату. У нас есть пост об этом.
Соскучились по львам?
Секретные материалы
Фредди Меркьюри
Волки и львы — абсолютные лидеры этой подборки
Но есть и хорошие новости: неудачные татуировки можно перекрыть! Об этом у нас тоже есть целая подборка.
По материалам: Юмор