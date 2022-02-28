17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года

Вадим Карасев

Весна — это время перемен, и для того, чтобы они были позитивными, стоит воспользоваться мудростью наших предков. Проверенные приметы помогут привлечь в жизнь удачу и процветание.

Народные приметы не теряют актуальности и в современном мире. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с мудрыми наблюдениями предков, которые помогут обрести уверенность в завтрашнем дне и не упустить возможность изменить жизнь к лучшему.

В первый день весны на левую руку надевают самостоятельно сделанный браслет для защиты от любых неприятностей. Его мастерят из красной нити и разноцветных бусин: белой, синей, красной и зеленой. Браслетик завязывают на три узелка для привлечения удачи.Весной после снегопада обязательно приносят снег домой, дожидаются, когда он растает, а затем выливают его за порог, чтобы вместе с талой водой из дома ушел весь негатив.Первый увиденный цветок срывают и несут домой. Его засушивают и делают из него талисман удачи, помещая растение в мешочек и вешая у входной двери.Весной обязательно заговаривают рассаду, чтобы получить отменный урожай. Ее поливают талым снегом, чтобы растения были крепкими и противостояли болезням.Обрести финансовое благополучие помогут птицы. Весной их подкармливают сырыми семечками, чтобы птахи принесли на крыльях деньги в дом.Попасть под дождь весной — к удаче. Во время дождя можно произнести заветное желание, подставив каплям лицо, и оно обязательно сбудется.Избавиться от бед и проблем весной по примете поможет дерево или куст с почками. На него повязывают алую ленту и просят удачи во всех начинаниях.Удача не обойдет стороной, если весной найти белое перо. Его приносят домой и втыкают в дверной косяк.Увидеть стаю перелетных птиц, которые громко кричат, — к большой удаче в личной жизни и деньгам.Весной выпавшим снегом умываются, чтобы не хворать весь год и быстро избавиться от болезней.Услышав гром весной, быстро проговаривают все то, что хотят оставить в прошлом.По примете весной того удача ждет, кто божью коровку увидит. Ее сажают на руку, шепчут заветное желание и отпускают в полет.Весной привлечь в дом благополучие поможет веник. Им подметают жилье, промывают проточной водой и украшают алыми лентами. На ночь веник оставляют у порога метелкой вверх.Привлечь деньги весной поможет мытье полов. Воду для него настаивают с вечера, кидая в таз несколько монет.По примете счастье придет в жизнь, если у дома будут громко петь птицы.Увидеть ранней весной бабочку — к удаче во всех начинаниях.По примете весной обязательно подкармливают домового, чтобы он набрался сил и защищал семью от любых невзгод.