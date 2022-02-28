Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года

17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года

Весна — это время перемен, и для того, чтобы они были позитивными, стоит воспользоваться мудростью наших предков. Проверенные приметы помогут привлечь в жизнь удачу и процветание.


Народные приметы не теряют актуальности и в современном мире. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с мудрыми наблюдениями предков, которые помогут обрести уверенность в завтрашнем дне и не упустить возможность изменить жизнь к лучшему.


В первый день весны на левую руку надевают самостоятельно сделанный браслет для защиты от любых неприятностей. Его мастерят из красной нити и разноцветных бусин: белой, синей, красной и зеленой. Браслетик завязывают на три узелка для привлечения удачи.
Весной после снегопада обязательно приносят снег домой, дожидаются, когда он растает, а затем выливают его за порог, чтобы вместе с талой водой из дома ушел весь негатив.
Первый увиденный цветок срывают и несут домой. Его засушивают и делают из него талисман удачи, помещая растение в мешочек и вешая у входной двери.
Весной обязательно заговаривают рассаду, чтобы получить отменный урожай. Ее поливают талым снегом, чтобы растения были крепкими и противостояли болезням.
Обрести финансовое благополучие помогут птицы. Весной их подкармливают сырыми семечками, чтобы птахи принесли на крыльях деньги в дом.
Попасть под дождь весной — к удаче. Во время дождя можно произнести заветное желание, подставив каплям лицо, и оно обязательно сбудется.
Избавиться от бед и проблем весной по примете поможет дерево или куст с почками. На него повязывают алую ленту и просят удачи во всех начинаниях.
Удача не обойдет стороной, если весной найти белое перо. Его приносят домой и втыкают в дверной косяк.
Увидеть стаю перелетных птиц, которые громко кричат, — к большой удаче в личной жизни и деньгам.
Весной выпавшим снегом умываются, чтобы не хворать весь год и быстро избавиться от болезней.
Услышав гром весной, быстро проговаривают все то, что хотят оставить в прошлом.
По примете весной того удача ждет, кто божью коровку увидит. Ее сажают на руку, шепчут заветное желание и отпускают в полет.
Весной привлечь в дом благополучие поможет веник. Им подметают жилье, промывают проточной водой и украшают алыми лентами. На ночь веник оставляют у порога метелкой вверх.
Привлечь деньги весной поможет мытье полов. Воду для него настаивают с вечера, кидая в таз несколько монет.
По примете счастье придет в жизнь, если у дома будут громко петь птицы.
Увидеть ранней весной бабочку — к удаче во всех начинаниях.
По примете весной обязательно подкармливают домового, чтобы он набрался сил и защищал семью от любых невзгод.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC
Эти 5 игр покинут подписку Game Pass сегодня
Эти 5 игр покинут подписку Game Pass сегодня
Таро-прогноз на март 2022 года
Таро-прогноз на март 2022 года
Александр Васильев носит вещи до дыр
Александр Васильев носит вещи до дыр
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 февраля 2022 года
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию

Топ на сегодня

В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Президент выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине
Президент выразил особую признательность силам российской
Марат Башаров прокомментировал свое пьянство
Марат Башаров прокомментировал свое пьянство

Еще по теме

Весенний ритуал «Три красных нити» на любовь и счастье
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: 3 способа привлечь удачу и благополучие
Обряд «Сила весны»: топим снег и отпускаем все плохое
Как встречать Новый 2022 год Тигра: приметы