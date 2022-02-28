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«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить наркозависимость

«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить наркозависимость
41-летний певец Стас Пьеха признался, почему восхищается своей бабушкой, вспомнил «Фабрику звезд» и призвал бороться с любыми вредными привычками. В этом году исполняется 20 лет «Фабрике звезд», в четвертом сезоне которой принимал участие Пьеха. По словам певца, он тогда еще не был артистом и петь особо неумел. «На «Фабрике» я был не в своей тарелке, но как-то вырулил в этой ситуации, - отметил Стас. - Если бы не «Фабрика», в моей жизни не было бы стольких интересных моментов». Пьеха признался, что восхищается своей бабушкой. «У нее была невероятная мотивация. Послевоенные годы, тяжелое детство, смерть отца и старшего брата от чахотки из-за работ в шахте, непростые отношения с отчимом. Эдита не хотела ни морально, ни физически находиться в этой обстановке, ей хотелось сбежать. Она получила золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи в Москве, попала в Россию, стремилась подняться, пробиться и доказать всем, что она лучшая. И этот невероятный человеческий стержень, сила духа. Она не была достаточно образованна, но знала, как себя подать, свято верила, что добьется успеха, чувствовала себя особой, избранной. И конечно, она была иностранкой. Акцент, шарм, красота, стиль и вкус - она была законодателем мод», рассказал Пьеха.
Стас Пьеха с сыном и Эдита Пьеха с внучкой Артист также вспомнил, как преодолел тягу к наркотикам, а сейчас своим примером показывает, что можно жить без них. «Я уже семь лет остаюсь чистым. Особой разницы между зависимостями нет. Неправильно думать, что алкоголь менее опасен, чем наркотики. В нашей стране смертность от алкоголизма выше. Итог любой зависимости - кладбище, больница, тюрьма. Что может остановить человека? Нужно достичь некого дна. Для кого-то это может быть что-то фатальное по здоровью (инфаркт, инсульт, кома), для кого-то - эмоциональное, а кто-то до этого дна не дойдет. Зависимость можно вылечить. Существуют хорошие программы, положительный опыт, главное - вовремя обратиться к специалистам», рассказал Пьеха в интервью «КП-Новосибирск».
Стас Пьеха Артист отметил, что пандемия серьезно вмешалась в его рабочий процесс, в какой-то момент даже финансово подкосила. Пьеха признается, что работы стало меньше. «Люди боятся ходить на концерты, были переносы - кто-то оставил билеты, а кто-то сдал. Главное сегодня - чтобы все было хорошо, а ситуация с работой наладится», с оптимизмом заключил артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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